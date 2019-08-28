Урумчи, Китай, , 07:37 — REGNUM

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая начинает строительство базовых станций связи пятого поколения 5G на базе уже существующих мощностей, сообщает 27 августа агентство Синьхуа.

Как сообщили в Государственной электросетевой компании Урумчи, строительство первой базовой станции 5G будет завершено столице региона городе Урумчи уже к 1 сентября. При этом, строительство базовых станций на основе уже существующих мощностей должно существенно сократить время строительства и цену без ущерба качеству.

Компания также планирует предоставить энергоснабжение телефонным операторам, которые будут создавать собственные мощности в рамках сетей 5G.

В компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Сообщили, что 100 тыс. из 2 млн передатчиков, а также опор электропередач, расположенных на обширной местности Синьцзяна, могут быть использованы под 5G.

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