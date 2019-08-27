Вашингтон, , 23:13 — REGNUM

Беспилотный космоплан США Boeing X-37B находится на околоземной орбите 717 суток, побив предыдущий рекорд пребывания в космосе, сообщает 27 августа портал Space.com.

Космоплан Boeing X-37B Nasa.gov

Стоит отметить, что аппарат является военным и любая информация о выполняемых им задачах засекречена. На данный момент известно лишь то, что космоплан способен помещать в свой грузовой отсек небольшие спутники и возвращать их на Землю, совершая посадку в самолётном режиме.

Предполагается, что космоплан может выполнять разведывательные функции, а также тестировать какое-то оборудование новых образцов.

Космоплан относительно небольшой, его длина составляет 8,8 метра, размах крыльев не превышает 4,6 метра, что позволяет выводить его на околоземную орбиту внутри головных обтекателей ракет-носителей.

Сколько ещё пробудет на орбите космоплан Boeing X-37B остаётся неизвестным.

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