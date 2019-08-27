Жуковский, Московская область,
27 августа 2019, 23:07 — REGNUM
В Москве завершился первый день XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. В церемонии открытия участвовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.
Международный авиасалон «МАКС-2019»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новый Миг-35
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новый Миг-35
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ил-76МДК
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МиГ-35
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МиГ-29 СМТ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Airbus A-350
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новейший ближнемагистральный лайнер Embraer E195-E2
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ил-78М-90А
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции МАКС-2019
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В первый же день салон поразил посетителей новейшими экспонатами и разработками в сфере авиапрома. В частности, впервые широкой публике был представлен российский пассажирский лайнер нового поколения МС-21−300. Транспортное средство является среднемагистральным узкофюзеляжным самолётом, способным перевозить от 150 до 211 пассажиров. Воздушное судно совершило полёт, продемонстрировав публике свои возможности.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Реджеп Тайип Эрдоган
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин во время осмотра экспозиции МАКС-2019
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Андрей Воробьёв
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Автомобиль Aurus Senat
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-57
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Динамический показ авиации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ещё одним дебютантом мероприятия стал многоцелевой вертолёт Ка-62. Отличительной чертой этой модели является одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.
Ми-28НМ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ми-28НМ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Самолёт МС-21
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Самолёт МС-21
Дарья Антонова © ИА REGNUM
ADR6823-3
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Миг-35
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сухой SSJ-100
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сухой SSJ-100
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-34 и Су-35
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-57
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Динамический показ авиации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Динамический показ авиации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Су-34
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Однако объектом наиболее пристального внимания стал российский истребитель пятого поколения Су-57. Прибывший на открытие авиасалона президент Турции не только высоко оценил технические характеристики боевой машины, но и выразил интерес к покупке данной модели.
Су-54
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Это Су-57?.. А он уже летает? Его уже можно купить?» — спросил Эрдоган.
«Можете купить», — ответил Владимир Путин.
После осмотра военной и гражданской техники президенты России и Турции обсудили дополнительные мероприятия по борьбе с террористами, действующими в сирийской зоне деэскалации в Идлибе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран.
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