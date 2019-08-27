Жуковский, Московская область, , 23:07 — REGNUM

В Москве завершился первый день XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019. В церемонии открытия участвовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и России Владимир Путин.

Международный авиасалон «МАКС-2019» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вертолёт «Ансат» в стиле Aurus Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый Миг-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Новый Миг-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Ил-76МДК Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM МиГ-29 СМТ Дарья Антонова © ИА REGNUM Airbus A-350 Дарья Антонова © ИА REGNUM Новейший ближнемагистральный лайнер Embraer E195-E2 Дарья Антонова © ИА REGNUM Ил-78М-90А Дарья Антонова © ИА REGNUM Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции МАКС-2019 Дарья Антонова © ИА REGNUM

В первый же день салон поразил посетителей новейшими экспонатами и разработками в сфере авиапрома. В частности, впервые широкой публике был представлен российский пассажирский лайнер нового поколения МС-21−300. Транспортное средство является среднемагистральным узкофюзеляжным самолётом, способным перевозить от 150 до 211 пассажиров. Воздушное судно совершило полёт, продемонстрировав публике свои возможности.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019» Дарья Антонова © ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган Дарья Антонова © ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на открытии авиасалона «МАКС-2019» Дарья Антонова © ИА REGNUM Владимир Путин во время осмотра экспозиции МАКС-2019 Дарья Антонова © ИА REGNUM Андрей Воробьёв Дарья Антонова © ИА REGNUM Автомобиль Aurus Senat Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM Динамический показ авиации Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ещё одним дебютантом мероприятия стал многоцелевой вертолёт Ка-62. Отличительной чертой этой модели является одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России.

Ми-28НМ Дарья Антонова © ИА REGNUM Ми-28НМ Дарья Антонова © ИА REGNUM Самолёт МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM Самолёт МС-21 Дарья Антонова © ИА REGNUM ADR6823-3 Дарья Антонова © ИА REGNUM Миг-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Сухой SSJ-100 Дарья Антонова © ИА REGNUM Сухой SSJ-100 Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-34 и Су-35 Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-57 Дарья Антонова © ИА REGNUM Динамический показ авиации Дарья Антонова © ИА REGNUM Динамический показ авиации Дарья Антонова © ИА REGNUM Су-34 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако объектом наиболее пристального внимания стал российский истребитель пятого поколения Су-57. Прибывший на открытие авиасалона президент Турции не только высоко оценил технические характеристики боевой машины, но и выразил интерес к покупке данной модели.

Су-54 Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это Су-57?.. А он уже летает? Его уже можно купить?» — спросил Эрдоган.

«Можете купить», — ответил Владимир Путин.

После осмотра военной и гражданской техники президенты России и Турции обсудили дополнительные мероприятия по борьбе с террористами, действующими в сирийской зоне деэскалации в Идлибе, а также дальнейшее сотрудничество двух стран.

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