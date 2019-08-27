Вашингтон, , 18:13 — REGNUM

Учёные из Центра развития боеспособности наземных транспортных средств (U.S. Army Combat Capability Development Command Ground Vehicle Systems Center) и Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США (U.S. Army Research Laboratory) ведут разработку новых боевых машин с двигателями на водороде. Речь идет о танках и боевых машинах пехоты. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Армия США стремится изучить и оценить технологии производства энергии на топливных элементах, включая технологию водородных топливных элементов, и их вспомогательное оборудование, которые обеспечивают тактические преимущества для наземных транспортных средств.

Подобные топливные элементы производят электричество тихо, эффективно и без загрязнения окружающей среды. Новые топливные элементы более энергоэффективны, чем двигатели внутреннего сгорания, а водород, используемый для их питания, может поступать из различных источников. Это может быть любая жидкость на водной основе, такая как кофе, спортивные напитки или даже моча. Более того, существующие виды топлива, такие как бензин, пропан и природный газ, также могут быть использованы для извлечения водорода.

Водород обладает огромным потенциалом для питания топливных элементов и обеспечения энергией будущих солдат и их боевых машин.

Хотя передовые технологии водородных топливных элементов и позволят снизить ущерб окружающей среде, они, в первую очередь, направлены на снижение зависимости от нефти. Кроме того, технология водородного топливного элемента обеспечивает важный элемент скрытности: данная система не производит дыма, шума, запаха или теплового следа.

Военные исследователи совместно с коммерческими компаниями в настоящее время разрабатывают унифицированные водородные платформы для создания будущих танков и боевых машин пехоты.

Новый водородный силовой агрегат обеспечит ряд преимуществ для перспективных танков, среди которых будет высокий крутящий момент, позволяющий ему преодолевать неровную и крутую местность, бесшумная мобильность, акустические и тепловые преимущества, снижение веса боевой машины, общее топливо из нескольких источников.

Танки будущего будут оснащены специальным модулем, который будет генерировать из сильно сжатого водорода с помощью электрохимической реакции электричество, которое будет поступать в аккумуляторные батареи и электрические двигатели.