Токио, , 17:59 — REGNUM

Правительство Японии собирается запустить спутник-перехватчик для противодействия китайским и российским спутникам-инспекторам, японцы ещё назвали их спутниками-убийцами. Официальное решение ожидается к концу следующего финансового года, который закончится 31 марта 2021 года. Об этом пишет интернет-ресурс Forecast International.

Японское руководство опасается, что так называемые спутники-убийцы будут использоваться для разрушения и отключения их спутниковых сетей. По слухам, Китай разработал такой прототип космического аппарата, оснащенный прицельной роботизированной рукой. Еще в июле 2014 года Пекин провел его успешные испытания. Японцы также полагают, что Россия с 2013 года вывела на орбиту несколько противоспутниковых систем.

Космос в последнее время вызывает особую озабоченность Токио. В соответствии с последними руководящими принципами национальной обороны Японии от 2019 года и среднесрочной программой обороны на 2019−2023 годы космос является важнейшим аспектом стратегической мощи страны.

В среднесрочной программе обороны на 2019−2023 годы есть предложение создать в вооруженных силах Японии специальную эскадрилью для решения боевых задач в космосе. Задачей данного подразделения будет постоянный мониторинг космической обстановки, а также создание превосходства в космическом пространстве на всех этапах от мирного времени до вооруженного конфликта.

В текущем финансовом году министерство обороны Японии проводит исследования по способам отключения спутников с помощью таких технологических средств, как роботизированное оружие, электромагнитные волны и кибератаки. Результаты этого исследования, а также другие соображения будут использованы к концу 2020 года для выработки решения правительством страны о том, какую технологию стоит использовать в дальнейшем.