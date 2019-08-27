Жуковский, Московская область, 27 августа 2019, 16:49 — REGNUM
Российский беспилотник «Корсар», проходящий опытную эксплуатацию в Минобороны РФ, получил паспорт экспортного облика, позволяющий его производителю продавать аппарат иностранным заказчикам, сообщает 27 августа пресс-служба корпорации «Ростех».
Комплекс «Корсар» разработан КБ «Луч» и на авиасалоне МАКС-2019 состоялся показ экспортной версии изделия.
БПЛА «Корсар» способен действовать на удалении до 100 км от наземного оператора, до 7,5 часов летая со скоростью до 180 км/час на высотах от 100 до четырёх тысяч метров.
Четырёхметровый аппарат с размахом крыльев 6,5 метра весит 200 кг, комплектуется цифровой аэрофотокамерой, метеооборудованием, оптико-электронными системами, радиолокационной станцией или транспортным модулем.
Бортовое оборудование «Корсара» рассчитано на сетецентрический принцип организации защищённой информационной сети, включающей в себя не только центр управления, но и иных абонентов.
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