Жуковский, Московская область, , 16:33 — REGNUM

На международном авиасалоне МАКС-2019 впервые показан полноразмерный макет тяжёлого беспилотника «Сириус», разрабатываемого предприятием «Кронштадт», сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM.

Макет представлен для демонстрации внешнего вида аппарата, работы над которым планируется завершить в 2023 году.

По словам представителей предприятия-разработчика, БПЛА «Сириус» общим весом в пять тонн сможет нести до тонны полезной нагрузки.

Создатели аппарата утверждают, что при более интенсивном финансировании работ первый опытный образец «Сириуса» поднимется в воздух гораздо раньше.

Стоит отметить, что ранее тяжёлый БПЛА «Сириус» демонстрировался без указания названия, но его характеристики заявлялись такими же.

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