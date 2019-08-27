Новосибирск, , 16:25 — REGNUM

Тяжёлые ударные беспилотные летательные аппараты «Охотник» пойдут в серийное производство после 2024 года. Эту информацию сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. Пишет «Российская газета».

БПЛА С-70 «Охотник» сконструирован по схеме «летающее крыло». Его масса составляет 24 тонны. Для размещения оружия используются внутренние отсеки дрона. При его создании активно использовались технологии снижения заметности. Дрон способен действовать автономно, а также в паре с истребителем. Предполагается, что это будет истребитель Су-57.

В конструкции аппарата использовалось большое количество технологий самолёта пятого поколения. Один из истребителей пятого поколения Су-57 в настоящее время проходит испытания совместно с «Охотником».

В ходе своего боевого использования в паре с Су-57 «Охотник» будет проводить разведку объектов ПВО противника и далее по команде с истребителя уничтожать их.

Первый полёт БПЛА состоялся 3 августа 2019 года. Он взлетел с аэродрома новосибирского завода, где и собирался. По имеющейся информации, «Охотник» оснащается турбореактивным двигателем АЛ-31Ф. Такими же двигателями оборудованы истребители марки «Сухой».