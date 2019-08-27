Красногорск, , 16:14 — REGNUM

В Московской области с начала 2019 года заключили свыше 26 тыс. договоров на подключение потребителей к электросетям. 90% заявок на присоединение поступила через интернет-сервисы, сообщается на портале правительства региона.

По словам вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова, договоры на подключение заключали две крупнейшие энергокомпании Московской области — «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». Он отметил, что по итогам исполнения договоров общая мощность подключений составила 630 МВт, а также напомнил, что срок рассмотрения заявок на присоединение к сетям мощностью до 150 киловатт решением властей стараются сократить до 64 дней.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Подмосковье проложили свыше 130 км линий электропередачи. До конца года в регионе планируют построить ещё свыше 186 км кабельных и воздушных линий и ввести более 93 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

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