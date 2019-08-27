Берлин, , 15:46 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель Volkswagen увеличил запас хода гибридного Passat GTE на 56 км. Об этом 27 августа сообщается на сайте 32cars.ru.

Новая модификация получила название PlugIn Hybrid. Авто уже доступно для заказа в Европе. Аккумуляторная батарея машины имеет увеличенную ёмкость. Теперь АКБ обновлённого Passat GTE имеет на 31% больше ёмкости (13 кВт/ч), чем в актуальной версии модели (9,9 кВт).

Обновлённый гибрид снабжён 156-сильным 1,4-литровым TSI. Он работает вместе с 113-сильным электродвигателем. Общая отдача агрегата равна 215 «лошадям» и 400 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет 6-позиционный «автомат» с двойным сцеплением.

Новинка имеет три режима движения: на электротяге — «EV», спортивный — «GTE» и «гибрид».

Напомним, 25 августа 2019 года, по информации Bild, скончался экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех. Он умер в больнице в городе Розенхайм. Госпитализирован он был после посещения ресторана.

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