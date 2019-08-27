Берлин, , 15:29 — REGNUM

Немецкий концерн Volkswagen совместно с нидерландской компанией NXP разработали новую противоугонную технологию Ultra Wideband. Об этом сообщается на сайте 32cars.ru.

По идеи разработчиков, новая противоугонная система должна предотвращать перехват сигнала в бесконтактных системах доступа. Тестирование новой системы проходило на концептуальной модели, использующей сверхширокополосную радиосвязь для защиты машин от кражи.

В ходе испытаний было выявлено, что современные сценарии взломов, такие как усиление сигнала от радиоключа, в Ultra Wideband уже не сработают.

Ultra Wideband может также появится у концернов Bosch, Samsung и Assa Abloy.

Кроме того, немецкий концерн в 2019 году выпустит две модели автомобиля, которые будут оснащены технологией Ultra Wideband.

Напомним, рейтинг авто, которые могут угнать за 10 секунд, составленный экспертами по безопасности из британского издания What Car, возглавила французская модель DS 3 Crossback.

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