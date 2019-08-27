Пекин, , 15:22 — REGNUM

Китайская компания Chery обновила кроссовер Tiggo 3. Об этом 27 августа сообщает портал 32cars.ru.

Автопроизводители оснастили рестайлинговую модель новой радиаторной решёткой и другим бампером. Кроме того, был обновлён дизайн колесных дисков.

Что касается интерьера авто, то он практически не изменился. Добавились только новые кнопки на рулевом колесе. За дополнительную плату можно заказать коричневую обивку кресел с декоративными вставками «под бронзу».

Среди основных технических новшеств кроссовера — электроусилитель руля вместо гидравлического и система стабилизации, которая доступна уже в базовой версии модели.

Под капотом обновлённого Tiggo 3 вместо прежнего мотора 1.6 мощностью 126 л. с. стоит мотор мощностью 116 л. с. объемом 1,5 литров. Причём модификации с вариатором больше нет. Все модели комплектуются 5-скоростной «механикой».

На авторынке Китая стоимость модернизированного кроссовера начинается с 8,4 тыс. долларов. Напомним, дорестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 3 продаётся в России по цене от 799 900 рублей.

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