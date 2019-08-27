Москва, , 14:37 — REGNUM

Представительство французской компании Renault в России объявило о снижении стоимости на ряд кузовных запчастей кроссовера Duster первого поколения. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоит отметить, что действовать данное предложение будет с 26 августа, оно охватит более 40 наименований деталей. Доступно предложение будет для владельцев Duster, выпущенных с 2011 по 2015 годы, которые могут обратиться в любой официальный дилерский центр Renault в России.

Сэкономить владельцы кроссоверов могут до 80% в зависимости от наименования детали, к которым относятся: передний бампер, декоративная решетка бампера, подрамники подвески, подрулевые переключатели, ручки открывания и стекла дверей и др.

Напомним, что кампания по снижению стоимости кузовных запчастей кроссовера Duster первого поколения ведется в рамках глобальной стратегии Renault по кузовному бизнесу, которая стартовала в 2018 году. Стоит отметить, что Renault Duster входит в число бестселлеров авторынка России.

Читайте также: С начала продаж в РФ продано 400 тыс. кроссоверов Renault Duster