Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM

Строительство магистральной волоконно-оптической линии связи в поселке Запрудный Ростовской области завершено, 27 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

По словам чиновников, теперь у жителей поселка есть возможность подключения к современным услугам связи, не выходя из дома. При монтаже была использована волоконно-оптическая линия связи по современной технологии GPON (оптика в дом).

«Благодаря данной технологии абонент получает высокоскоростной доступ к интернету до 100 Мбит/с, интерактивное телевидение и возможность получения электронных государственных и муниципальных услуг. До этого максимальная скорость доступа к сети в поселке не превышала и 256 Кбит/с», — сообщил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

Напомним, что в ближайшее время строительство подобных линий связи запланировано и в других районах Ростовской области.