Анкара, , 13:55 — REGNUM

В Анкару прибыл транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает турецкое телевидение NTV.

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По данным турецкого министерства обороны, воздушное судно приземлилось на авиабазе Мюртед.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1166287784182734848

«Поставка будет продолжаться около месяца», — уточняется в сообщении военного ведомства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва поставит Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Поставки компонентов для первого дивизиона начались 12 июля 2019 года и завершились 25 июля.

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Напомним, эта сделка между Москвой и Анкарой вызвала недовольство со стороны Вашингтона, который потребовал отказаться от закупки российских С-400 в пользу американских систем ПВО Patriot.

На днях представитель госдепартамента США заявил, что предложение Вашингтона о продаже Турции противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 прекратило действовать.