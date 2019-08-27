Сеул, , 13:48 — REGNUM

Компания Volvo Cars Korea выпустила новый седан S60, который станет конкурентом немецким моделям BMW 3-й серии и Mercedes-Benz C-класса в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap.

Стоимость S60 составляет 48 млн вон до 54 млн вон (40 000−44 000 долларов). Стоит отметить, что стоимость этого седана в Соединенных Штатах составляет порядка 54 000 долларов.

«Компания решила представить новый S60 по конкурентоспособным ценам на этом «важном» корейском рынке, чтобы привлечь клиентов на фоне растущего спроса на спортивные внедорожники», — говорится в сообщении шведской компании.

S60 поставляется с 2,0-литровым бензиновым двигателем T5 с турбонаддувом, который генерирует 254 лошадиных силы.

Напомним, в 2019 году компания Volvo сообщила об активных продажах в Южной Корее. За период с января по июль 2019 года компания продала в общей сложности 6 095 автомобилей, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: В России выросли на 1% продажи автомобилей Volvo