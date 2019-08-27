Москва, , 13:37 — REGNUM

В авиасалоне МАКС-2019 принимают участие более 140 научно-производственных компаний из Москвы. Об этом 27 августа сообщили ИА REGNUM в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«В этом году свои новинки представляют не только крупные авиационные холдинги, но и университеты столицы, а также частные компании-разработчики», — заявил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, участие столицы в авиасалоне МАКС является традиционным.

В числе новинок авиасалона пассажирский среднемагистральный лайнер МС-21, разработанный московскими авиаконструкторами и инженерами. Лайнер на 30% состоит из композитных материалов, они улучшают геометрию воздушного судна и позволяют экономить до 6−7% топлива.

Вертолёт R-34 был создан по техническому заданию московской компании «Аэроэлектромаш» совместно с ОКБ «Ротор» из Кумертау (Республика Башкортостан). Московский институт Институт проблем химической физики РАН вместе с партнёрами представят первый российский четырёхместный самолёт на водородном двигателе, у которого пока нет аналогов в России. По прогнозу специалистов, водород в обозримой перспективе получит широкое распространение.