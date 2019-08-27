Самара, , 13:40 — REGNUM

Новейшие разработки в сфере авиапромышленности представит Самарская область на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Самарская область, которая является крупнейшим авиакосмическим центром страны, представляет на МАКС последние разработки в области создания ракет-носителей среднего класса и малых космических аппаратов, двигателей для ракет-носителей, в том числе модель уникального двигателя НК-33, стратегической авиации, системы спецзащиты для самолетов и вертолетов, беспилотные летательные аппараты и воздушные суда малой авиации», — сообщают в пресс-службе правительства области.

Всего же, делегация Самарской области на МАКС-2019, которую возглавил губернатор Дмитрий Азаров, представит инновационную продукцию более 20 предприятий и институтов области.

Напомним, что международный авиационно-космический салон проводится раз в два года при поддержке администрации президента России и правительства РФ. В нем принимают участие ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности.