Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM

Рейтинг самых продаваемых кроссоверов в Санкт-Петербурге составило аналитическое агентство «Автостат».

Hyundai Creta ИА REGNUM

Всего за первые семь месяцев 2019 года в Северной столице было продано 28,3 тыс. новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV).

Стоит отметить, что аналогично московскому авторынку первые десять строчек рейтинга сегмента SUV в Санкт-Петербурге занимают кроссоверы.

Первое место в модельном топе принадлежит Hyundai Creta. За период с января по июль 2019 года на рынке Санкт-Петербурга было реализовано 2306 экземпляров данных кроссоверов южнокорейской марки.

На втором месте по популярности у петербуржцев японский Mitsubishi Outlander, который разошелся тиражом в 1905 единиц. На третьем месте — Volkswagen Tiguan, продажи которого за отчетный период составили 1825 единиц.

Четвертое и пятое места заняли соответственно Renault Duster (1398 ед.) и KIA Sportage (1261 ед.).

Далее в список самых популярных кроссоверов на авторынке Санкт-Петербурга вошли: Renault Kaptur (1235 ед.), Skoda Kodiaq (1103 ед.), Hyundai Tucson (945 ед.), Toyota RAV4 (874 ед.) и Nissan Qashqai (831 ед.).

Напомним, рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников на авторынке Москвы возглавила по итогам первых семи месяцев 2019 года южнокорейская модель Hyundai Creta.

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