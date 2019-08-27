Вашингтон, , 12:18 — REGNUM

Социальная сеть Instagram начала тестировать новое автономное приложение для обмена сообщениями «Темы» (Threads) с автоматическими обновлениями для близких друзей. Об этом 27 августа сообщил портал Engadget.

Издание отмечает, что, похоже, это приложение повторяет многие из самых популярных функций Snapchat. В частности, оно позволит пересылать близким друзьям данные о местоположении пользователя, скорости его перемещения и оставшегося заряда батареи его смартфона.

Читайте также: В Кузбассе запустили мобильное приложение для контакта граждан с властью

Ранее ИА REGNUM сообщило, что соцсеть Instagram планирует вводить новые функции для борьбы с фейковой активностью. Подозрительные публикации будут проверять сотрудники компании после поступления соответствующего сигнала от пользователей.

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram планирует вводить новые функции для борьбы с фейковой активностью