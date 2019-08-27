Токио, , 11:40 — REGNUM

Чтобы увеличить запас хода электромобилей японская автокомпания Honda создаст для них новую платформу. Об этом 27 августа сообщается на сайте сетевого издания «ГЛАС».

Отмечается, что планы у автопроизводителя большие. Компания намерена увеличить запас хода своих авто до 500 км на одном заряде. Модели можно будет использовать на средние и дальние дистанции.

При этом новая платформа даст не только внушительный потенциал электротяги, но и новый дизайн ряду моделей. Авто на новой платформе смогут менять не только колесную базу, но и расстояние дорожного просвета.

Напомним, автокомпания нацелена к 2030 году занять долю на мировом рынке электрокаров в объёме не менее 15%.

Читайте также: Honda разрабатывает подушку безопасности повышенной надёжности