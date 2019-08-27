Берн, , 11:32 — REGNUM

Швейцарская компания Kuhn Schweiz представила электрический сорокапятитонный самосвал E-Dumpe. Об этом сообщается на сайте iot.ru.

Kuhn Schweiz E-Dumpe Glas

По информации издания, грузоподъемность техники равна 65 тонн. При этом аккумулятор весит 4 тонны (600 кВт/ч). Его мощности достаточно для подзарядки шести электромобилей Tesla.

Самосвал Kuhn Schweiz E-Dumpe на данный момент является самым большим автомобилем на электротяге.

Как сообщил представитель компании Kuhn Schweiz, электрическая модель самосвала на 20% эффективнее обычных самосвалов, которые ежегодно расходуют 50 тонн топлива. Кроме того, за год от одного самосвала на «грязном» топливе выбросы составляют 150 тонн углекислого газа.

Напомним, по итогам июля 2019 года реализация новых электрокаров в России составила 41 единицу, что в два раза больше, чем год назад.

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