Москва, , 11:25 — REGNUM

Антропоморфный робот «Фёдор» не будет выполнять научные задачи на Международной космической станции (МКС) 27 августа. Об этом сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что о готовности робота к работе должен сообщить космонавт Александр Скворцов. Для «Фёдора» на станции подготовлено рабочее место, робота перемещают на МКС.

Для экспериментов с участием робота есть запас по времени, несмотря на потерю двух дней из-за неудачной стыковки со станцией, добавил глава госкорпорации. Рогозин также надеется, что «Фёдор» вернется на Землю в соответствии с графиком, 7 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, первого российского антропоморфного робота Skybot F-850, «Фёдора», доставил на орбиту 27 августа космический корабль «Союз МС-14». Стыковка с МКС произошла со второй попытки.

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