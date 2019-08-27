Пекин, , 10:36 — REGNUM

Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57. Об этом 27 августа сообщает китайское государственное издание «Хуаньцю шибао».

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При этом отмечается, что решение о покупке истребителей будет принято не ранее, чем китайская сторона сравнит характеристики российского самолёта с показателями истребителя собственного производства.

«Специалисты полагают, что Китай может в корне изменить стратегию закупок и сначала организовать испытательные полеты с участием китайских самолетов аналогичных типов для сравнения возможностей. И уже после детальной оценки принять решение о том, закупить их или нет», — приводит ТАСС сообщение издания.

Напомним, что активное обсуждение целесообразности приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 для ВВС КНР началось в китайских СМИ в марте 2019 года после сообщений на тему оформления экспортного паспорта этой машины. Одним из главных достоинств Су-57 китайские специалисты считают сверхманевренность этого истребителя, позволяющую ему уклоняться от поражения ракетами противника. Противники покупки российских истребителей заявляют, что такой шаг может отрицательно повлиять на развитие китайской программы собственного истребителя пятого поколения J-20.

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Китайский истребитель J-20 не оставит шансов американским F-22 и F-35

Добавим, что комплекс пятого поколения обладает высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, а также большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. По с американским истребителем пятого поколения F-35 российский су-57 оказался гораздо лучше по целому ряду характеристик. Так, длительность полёта F-35 составляет 2,36 часа, Су-57 — 5,8 часа. Максимальная скорость F-35 — 1931 километров в час, Су-57 — 2,6 тыс. километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году истребитель пятого поколения Су-57 был запущен в России в серийное производство. А к 2028 году российские вооруженные силы должны получить 76 самолётов Су-57.

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