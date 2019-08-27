Москва, , 10:31 — REGNUM

Более 20 компаний из Китая покажут разработки на 14-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, сообщают китайские СМИ.

По данным издания Global Times, на стенде Поднебесной представят лазерный комплекс ближнего радиуса действия LW-30, самолет-амфибию AG600, российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт CR929, истребитель JF-17 и ударный беспилотник Wing Loong-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в подмосковном Жуковском начинает работу авиасалон МАКС-2019. Китай в этом годы выступает партнёром мероприятия.