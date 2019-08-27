Москва, , 10:32 — REGNUM

Согласно опросу, средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет. Об этом 27 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Анкетирование проводилось с 2013 по 2019 годы. В общей сложности было обработано свыше 240 тыс. анкет респондентов. Возраст опрашиваемых варьировался от 18 до 65 лет. На основании проведённого опроса был определён средний возраст российского автовладельца. Кроме того, был составлен рейтинг марок автомобилей по среднему возрасту их владельцев.

В итоге специалисты подсчитали, что средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет. Тем не менее, в зависимости от бренда средний возраст может меняться. Наиболее «молодым» брендом в РФ оказался Infiniti — средний возраст владельцев этих автомобилей составил 33 года. Владельцами машин немецкого бренда BMW являются люди, которым в среднем 35 лет.

Средний возраст выше у владельцев Lada, Honda, Mazda, Subaru и Mercedes-Benz — 36 лет.

Напомним, согласно рейтингу, который составили специалисты аналитического агентства «Автостат», мужчины чаще всего предпочитают машины японской компании Infiniti — — это самый «мужской» бренд среди российских автовладельцев. 95,8% владельцев этого автомобиля — мужчины.

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