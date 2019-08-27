Екатеринбург, , 10:30 — REGNUM

В Свердловской области к предстоящей зиме подготовлено свыше четырёх тысяч единиц спецтехники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Часть автопарка спецтехники предназначена для уборки снега, а вторая половина — для ремонта, в случае коммунальных аварий. По данным министерства ЖКХ Свердловской области к зимнему сезону подготовлены 1223 снегоуборочные машины. Также в регионе к работе готовы 922 аварийные бригады и 1948 единиц спецтехники.

Напомним, что в конце ноября 2018 года в Свердловской области прошли обильные снегопады. Тогда на борьбу со снежными заносами на дороги региона днём 25 ноября выехало 462 снегоуборочные машины, а ночью — 258 единиц техники.