Краснодар, , 10:04 — REGNUM

За 2019 год спрос на заглушки для ремней безопасности в России вырос в 3,5 раза. Об этом 27 августа сообщает портал 32cars.ru.

Заглушки замков ремней безопасности, блокирующие звуковой сигнал о непристегнутом водителе, наиболее популярны в Краснодаре. На этот город по данным «Авито» приходится 22% от общего числа поисковых запросов заглушек. На втором месте Красноярск — 14%. Третье место делят между собой Ростов-на-Дону (11%) и Челябинск (11%).

Продавцы повысили стоимость заглушек на 31% за год, поскольку те пользуются большим спросом. Таким образом, одна заглушка стала стоить в среднем около 463 рублей.

Напомним, непристегнутый ремень безопасности при аварии приводит к травмам у водителя — во время ДТП он ударяется головой и грудной клеткой о рулевое колесо.

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