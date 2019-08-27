Москва, , 10:01 — REGNUM

Специалисты Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) им. П.И. Баранова завершили испытания ротора-демонстратора «сухого» малоразмерного газотурбинного двигателя (МГТД), сообщила пресс-служба института.

Проведенные испытания входят в комплекс расчетно-экспериментальных исследований, проводимых в ЦИАМ в обеспечение создания двигателей будущего — перспективных МГТД с газовыми опорами.

Особенностью конструкции в новой разработке является применение газодинамических лепестковых подшипников, которые во время работы будут использовать не масло, а воздух. Такой подход позволит полностью отказаться от маслосистемы и создать «сухой» двигатель, снизив стоимость агрегата и расходы на его содержание.

Отмечается, что проведенное экспериментальное исследование роторного узла с радиальными и осевым подшипниками подтвердило работоспособность выбранной конструкции. В дальнейшем учёные института планируют испытать конструкцию ротора в составе натурного демонстратора на базе серийного авиационного малоразмерного вспомогательного газотурбинного двигателя.

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