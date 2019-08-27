Королёв, Московская область, 27 августа 2019, 09:52 — REGNUM

Стыковка корабля «Союз МС-14», доставившего человекоподобного робота на Международную космическую станцию 27 августа, транслировалась «Роскосмосом». Запись доступна для просмотра на сайте госкорпорации.

Космический корабль «Союз» на орбите
Космический корабль «Союз» на орбите

На видео показано приближение космического корабля к модулю «Звезда» российского сегмента орбитальной станции. Касание произошло в 06:12 мск, после чего экипаж начал подготовку к открытию переходных люков.

«Союз МС-14» привез на МКС около 670 кг сухих грузов, в том числе первого российского антропоморфного робота Skybot F-850 — «Фёдора».

Как сообщало ИА REGNUM, первая попытка стыковки с МКС была предпринята 24 августа и завершилась неудачей. Неполадки возникли в системе стыковки «Курс».

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