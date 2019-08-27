Москва, , 09:38 — REGNUM

В сети опубликованы кадры 240-миллиметровых миномётов «Тюльпан» в действии. Запись стрельб из самого мощного миномёта в мире в замедленной съёмке опубликовал телеканал «Звезда».

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Уточняется, что учения прошли в Западном военном округе. Мишени располагалась на расстоянии от восьми до 40 км. Всего было поражено почти 150 целей.

Видео опубликовано: Телеканал Звезда

Напомним, 240-миллиметровый самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом составляет до 10 км, активно-реактивным — до 20 км.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны обнародовало кадры первого полёта российского беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». У беспилотника современный двигатель АПД-85. Аппарат позволяет вести круглосуточную разведку с применением как оптических, так и радиотехнических и радиолокационных средств. Его серийная поставка в войска начнётся с 2020 года.

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