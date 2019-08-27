Токио, , 09:16 — REGNUM

Японские компании Sony и Yamaha планируют совместно создать беспилотный автомобиль SC-1 Sociable Cart. Об этом 27 августа сообщает портал 32cars.ru.

Представители компаний заявили, что беспилотник будет иметь передовые камеры, ультразвуковые датчики и лидары. Снимки, которые будут сделаны автомобилем, помогут дистанционно управлять транспортным средством.

Ещё одной особенностью авто станут четыре 55-дюймовых ЖК-дисплея, которые будут встроены вместо окон. Они будут проецировать видео для прохожих. Кроме того, с помощью технологии искусственного интеллекта и камер шаттл сможет определять возраст и пол людей, стоящих рядом.

Напомним, компания Sony приобрела популярного разработчика видеоигр Insomniac Games, который известен выпуском игры «Человек-паук» (Spider-Man) для PS4.

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