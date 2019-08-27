Нюрбург, Германия, , 08:48 — REGNUM

Предсерийный прототип электрокара Porsche Taycan стал самым быстрым электромобилем на трассе Нюрбургринг. Об этом сообщается на сайте Tarantas.news.

Круг Нюрбургринга Taycan смог проехать за 7 минут и 42 секунды, что всего на четыре секунды медленнее, чем преодолела эту же дистанцию Panamera Turbo в июне 2016 года. Управлял авто тест-пилот Ларсон Керн.

Сообщается, что спортивный прототип оснащён двумя электрическими моторами. Они расположены на каждой из осей авто. Привод у модели 4×4. Общая мощность двух моторов более 600 «лошадей».

В качестве «обуви» у автомобиля 21-дюймовые диски.

Напомним, официальный показ Porsche Taycan состоится 4 сентября 2019 года на трёх мероприятиях, которые одновременно пройдут в Германии, Канаде и Китае.

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