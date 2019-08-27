Королёв, Московская область, , 08:41 — REGNUM

Оценкой состояния систем Международной космической станции, к которой не сразу смог пристыковаться корабль «Союз МС-14», займётся специальная комиссия. Об этом сообщил 27 августа журналистам глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Центре управления полетами.

Рогозин пояснил, что принял решение о создании комиссии, которая оценит состояние систем МКС, всех её блоков и агрегатов после поломки аппаратуры сближения и стыковки «Курс», не позволившей «Союзу МС-14» причалить 24 августа. За инцидент «ответственна» аппаратура зарубежного производства.

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Оборудование, уточнил Рогозин, не отвечало на сигналы корабля. Это устройства, произведённые десять лет назад за пределами РФ. По данным из открытых источников, производитель устройства — Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, успешная стыковка «Союза МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту к МКС произошла утром 27 августа. Попытка стыковки 24 августа была неудачной.

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