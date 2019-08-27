Берлин, , 08:31 — REGNUM

Немецкая автокомпания BMW представила бронированную модель автомобиля X5 Protection VR6, способную защитить водителя и пассажиров от выстрелов автомата АК-47. Об этом 27 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Сообщается, что специалисты установили в дверях, боковинах и на крыше автомобиля высокопрочные стальные панели, а в днище багажника имеются специальные защитные алюминиевые детали. Стёкла X5 Protection VR6 изготовлены из пуленепробиваемого прозрачного материала толщиной 30 мм. Они способны защитить водителя и пассажиров от обстрелов и осколочных ранений.

Кроме того, в качестве опции для модели имеется дополнительный бронепакет днища, который выдерживает взрыв ручной гранаты. Также крышу авто можно защитить от взрывов до 200 граммов взрывчатки C4.

Напомним, в июле в РФ было продано 3320 новых автомобилей немецкой компании BMW. Это на 14% больше, чем в 2018 году.

Читайте также: В США тестируют беспроводную зарядку для электрокаров BMW 530е