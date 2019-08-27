Киев, , 07:59 — REGNUM

За 28 лет (с 1991 года) самыми популярными машинами на Украине оказались авто российской автокомпании Lada. Об этом сообщает издание Autoconsulting.

Всего за период независимости на Украине было реализовано порядка 1 млн автомобилей бренда Lada.

На второй строчке расположились машины Запорожского автомобилестроительного завода. Тройку лидеров замыкают южнокорейские машины бренда Daewoo.

Четвёртое и пятое места по реализации авто занимают соответственно Chevrolet и Toyota.

Что касается модельного рейтинга, то первое место в нём занимает Daewoo Lanos Sens. За всю историю с 1991 по 2019 года их было продано больше всего. На втором и третьем местах российские модели Lada Samara и Lada-классика соответственно.

Напомним, с января по июнь 2019 года лидером по объему экспорта машин из РФ стала отечественная марка Lada. Всего за отчётный период из России было вывезено 11,5 тыс. автомобилей произведенных на АвтоВАЗе.

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