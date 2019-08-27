Пекин, , 07:46 — REGNUM

Китайские исследователи успешно провели пробную операцию на модели кости с использованием робота в городе Таншань провинции Хэбэй на севере Китая, сообщили 26 августа в Университете Цинхуа, передает агентство Синьхуа.

Операция была проведена на модели перелома кости во Втором госпитале Таншаня и транслировалась в режиме онлайн группе экпертов Госпиталя Чангэна Университета Цинхуа.

Эксперты в Пекине удаленно управляли роботом-хирургом, который выправил поломанную кость в течение 20 минут, сообщили в университете.

«Робот опирался на шесть рентгеновских снимков интраоперационной рентгеноскопии для восстановления структуры кости модели. Операция прошла успешно, как и ожидалась», — заявил доктор госпиталя Чангэн Университета Цинхуа Пань Юнвэй.

Отметим, что робот был совместно разработан Школой аэрокосмической инженерии при Университете Цинхуа, а также Госпиталем Чангэна. Он может легко проводить точные операции, отмечают разработчики.