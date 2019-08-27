Москва, , 07:27 — REGNUM

Три новых вертолёта в гражданской линейке, включая многоцелевой Ка-62, представляют специалисты холдинга «Вертолёты России» на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, который стартовал сегодня в подмосковном Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Отличительной чертой вертолёта Ка-62 является одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который применен на вертолетах впервые в России. В рамках мероприятий авиасалона вертолёт выполнит индивидуальный пилотаж.

Также гостям МАКС-2019 будут представлены две другие разработки холдинга — гражданский Ми-38 с салоном повышенной комфортности и Ансат Aurus, салон которого выполнен в стилистике знаменитого российского бренда автомобилей класса «люкс».

Как сообщало ИА REGNUM, авиасалон МАКС-2019 проходит с 27 августа по 1 сентября на территории аэродрома «Раменское» в Московской области. В этом году в салоне примут участие более 350 российских и зарубежных компаний. В этом году официальным партнёром мероприятия стал Китай.

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