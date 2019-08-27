Вашингтон, 27 августа 2019, 07:27 — REGNUM
Американская автокомпания Tesla ищет площадку для открытия производства электрокаров в Германии. Об этом сообщает портал 32cars.ru.
На данный момент известно, что представители Tesla выбрали регион Северный Рейн — Вестфалия и немецкий штат Нижняя Саксония.
Отмечается, что Северный Рейн — Вестфалия является самой плотнонаселенной частью Германии. Кроме того, этот район расположен рядом с Нидерландами и Бельгией. Что касается Нижней Саксонии, то она граничит только с Нидерландами.
Ранее Илон Маск заявлял, что Германия станет приоритетной страной в Европе для строительства завода.
Напомним, компания Илона Маска заканчивает строительство автопредприятия по производству электрокаров в Китае. Там с конца 2019 года будут собирать Model 3 и Model Y.
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