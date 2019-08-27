Москва, , 07:22 — REGNUM

Китайская компания Huawei может установить на свои планшеты операционную систему (ОС) «Аврора», которая принадлежит российской компании «Ростелеком», сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Отмечается, планшеты будут использованы для проведения переписи населения в России в следующем году, речь идет о 360 тыс. гаджетов. Представитель Huawei подтвердил агентству, что компания ведет переговоры с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые о том, что компания Huawei, потерявшая из-за американских санкций возможность использовать ОС Android от Google, может начать устанавливать на своим смартфоны «Аврору» стало известно в июне 2019 года. В основе этой операционной системы лежит финская ОС Sailfish.

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