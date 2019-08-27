Москва, , 07:21 — REGNUM

Космический корабль «Союз МС-14» с антропоморфным роботом на борту успешно состыкован с Международной космической станцией. Сообщение об этом опубликовано 27 августа в микроблоге «Роскосмоса» в Twitter.

«Есть касание, есть сцепка», — говорится в сообщении.

Стыковка произошла, как было запланировано, в 06:12 мск к модулю «Звезда» российского сегмента орбитальной станции. Корабль доставил на орбиту около 670 кг сухих грузов, в том числе робота Skybot F-850, он же — «Фёдор».

Экипаж готовится к открытию переходных люков, добавили в «Роскосмосе».

Как сообщало ИА REGNUM, стыковка «Союза МС-14» и МКС была запланирована на 24 августа, однако не состоялась из-за проблем в системе стыковки «Курс».

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