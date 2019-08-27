Пекин, , 06:00 — REGNUM

Китай наладил академические и технологические обмены в рамках инновационной платформы по вопросам строительство подводных тоннелей, сообщает 26 августа издание Science and Technology Daily.

Инженерное строительство подводных тоннелей в Китае постоянное демонстрирует прогресс в развитии в последние годы, сообщает издание. При этом, постоянно усложняются требования к тоннелям через реки и под морским дном в рамках строительства скоростных магистралей, железнодорожных путей, а также прокладки трубопроводов и магистральных кабелей.

К июню 2019 года Китай построил 14 супер-крупных подводных щитовых тоннелей внешним диаметром более 14,5 метров и еще более 19 находятся в процессе строительства, а 14 — запланированы к строительству.

Платформа была создана Китайским обществом для Механики и инженерии горных пород и призвана развивать исследования, разработку, развитие, строительство и производство оборудования для прокладки подводных тоннелей.