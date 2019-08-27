Пекин, , 05:53 — REGNUM

Новое разработанное в Китае океаническое исследовательское судно отправилось в плавание в воды Южно-Китайского моря для проведения ряда морских испытаний, сообщает 26 августа издание Science and Technology Daily.

Судно получило название «Даян» или в переводе с китайского «Океан». Оно разработано Китайской судостроительной промышленной корпорацией. Длина судна достигает 98,5 метров при ширине в 17 метров. Его водоизмещение составляет 4640 тонн. Оно может развивать скорость до 16 узлов и плавать на расстояние 14 морских миль.

Исследовательский корабль оборудован современным двигателем и высокоцентрализованной системой управления. Электродвигательная установка является энергоэффективной, тихой и имеет сниженное количество выбросов, сообщил главный конструктор судна Ян Цзюнь.

Как сообщало ИА REGNUM, новейшее китайское судно снабжения «Саньша 2» окончило 21 августа свой первый испытательный поход, вернувшись в порт города Вэньчан провинции Хайнань на самом юге страны.

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