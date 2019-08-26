Москва, , 23:35 — REGNUM

Первый стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160М, построенный после разрушения СССР, выйдет на испытания не позднее декабря 2020 года, сообщает 26 августа Интерфакс со ссылкой на главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Дальний бомбардировщик Ту-160 (cc) Alex Beltyukov

По его словам, в данный момент по заказу Минобороны России строится первая партия из 10 стратегических ракетоносцев Ту-160М, также известных как «Белые лебеди».

Одновременно, сообщил Мантуров, проводится глубокая модернизация уже имеющихся в составе ВКС РФ Ту-160, унаследованных от ВВС Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегический сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 до сих пор является самым мощным реактивным самолётом в мире. Самолёты этого типа входят в ядерную триаду России и способны нести как ядерные бомбы, так и крылатые ракеты.

В настоящее время для Ту-160 разрабатывается гиперзвуковая ракета, способная нести ядерную боеголовку.

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