Лондон, , 23:12 — REGNUM

Второй британский авианосец Prince of Wales готовится к началу ходовых испытаний, сообщает 26 августа портал ukdefencejournal.org.uk.

Авианосец Prince of Wales U.S. Navy

По утверждению портала, на строящемся на верфях Вabcock Marine в Росайте авианосце 23 августа успешно осуществили первые провороты гребных винтов, и теперь готовят корабль к ходовым испытаниям.

Официальный аккаунт строящегося корабля в Twitter уточняет, что процесс был доведён до 40 оборотов в минуту, что теоретически может разогнать корабль до скорости в шесть узлов.

Напомним, авианосец HMS Prince of Wales является первым серийным кораблём типа Queen Elizabeth, ставшего головным авианосцем в серии и введённым в состав британского флота 7 декабря 2017 года.

Ввод корабля в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Экипаж 280-метрового корабля превышает 1500 человек. Авианосец водоизмещением 70 000 тонн способен нести от 40 до 70 самолётов и вертолётов.

Стоит отметить, что на данный момент авиакрыло головного авианосца Queen Elizabeth состоит из 12 истребителей пятого поколения F-35B.

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