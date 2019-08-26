Москва, , 19:12 — REGNUM

Госкорпорация «Роскосмос» планирует разместить на территории Анголы наземные станции спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, указано в проекте закона о ратификации соответствующего соглашения между Российской Федерацией и Анголой, опубликованном 26 августа на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Закон о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях подразумевает размещение в Республике Ангола российских квантово-оптических, беззапросных радиотехнических измерительных станций ГЛОНАСС.

В пояснительной записке указано, что проект направлен на создание дополнительного импульса взаимовыгодному сотрудничеству Российской Федерации и Республики Ангола.

Напомним, к исходу 2018 года «Роскосмос имел за пределами России 11 наземных станций ГЛОНАСС — в Бразилии, Белоруссии, Антарктиде, Армении, ЮАР, Никарагуа и Казахстане.

Кроме того, ведутся переговоры о размещении таких станций на Кубе, островах Фиджи, во Вьетнаме, в Мексике, Индонезии, Южной Корее и Иране.

Читайте ранее в этом сюжете: Беспилотный вертолёт AURA 100 будет показан на МАКС-2019