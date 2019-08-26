Вашингтон, , 18:09 — REGNUM

Агентство по противоракетной обороне США (U.S. Missile Defense Agency — MDA) намерено выпустить проект запроса предложений для оборонной промышленности на разработку ракеты-перехватчика следующего поколения для наземной системы противоракетной обороны на маршевом участке полёта (Ground-based Midcourse Defense — GMD).

Данная система ПРО расположена на континентальной части США и была введена в строй в 2005 году. Она предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли.

Агентство по противоракетной обороне намерено провести встречу с потенциальными участниками конкурса на разработку новой ракеты-перехватчика из военно-промышленного комплекса США 29 августа 2019 года. Стоимость программы составит миллиарды долларов США.

Представитель минобороны США заявил, что Пентагон прорабатывает детали нового конкурса, а также сроки, в которые технология должна будет разработана и внедрена. Перехватчик следующего поколения — это потенциальное оружие, которое должно сбивать гиперзвуковые ракеты, разрабатываемые Китаем и Россией.

Условия конкурса Пентагона по разработке ракеты-перехватчика следующего поколения будут разработаны с использованием информации из недавно отменённой программы Redesigned Kill Vehicle, за которую отвечали компании Boeing и Raytheon. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.