Москва, , 17:25 — REGNUM

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от отправки астронавтов на Международную космическую станцию на российских пилотируемых кораблях «Союз». Об этом 26 августа сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель, выступая на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на «Союзе». В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, астронавт ЕКА Лука Пармитано отправился на МКС 20 июля на корабле «Союз МС-13» вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым и астронавтом NASA Эндрю Морганом. Запуск был осуществлён с космодрома «Байконур».

Напомним, члены экипажей МКС доставляются к станции только российскими кораблями «Союз» начиная с 2011 года.