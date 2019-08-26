Сакраменто, США, , 16:32 — REGNUM

На Samsung и Apple подали в суд после того, как издание Chicago Tribune опубликовало статью с исследованием уровня излучения смартфонов этих производителей. Об этом 25 июня сообщил журнал Forbes.

Иск был подан в Северный округ штата Калифорния (США) 23 августа 2019 года. Истцы заявили, что компания ввела их в заблуждение, поскольку заверила в том, что её продукты безопасны, однако исследования показали, что в отдельных случаях излучение смартфонов в пять раз превышает допустимую норму.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что турецкое агентство Anadolu Ajansı, взяв за основу исследование Chicago Tribune, установило, что уровень излучения таких смартфонов, как iPhone 7, 8, 8 Plus, X; Samsung Galaxy S8, S9, J3; Motorola e5, e5 Play и g6 Play превышает допустимый как минимум в 3 раза.

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