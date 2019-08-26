Москва, , 15:57 — REGNUM

Самым популярным иностранным грузовиком на авторынке России по итогам первых семи месяцев 2019 года стал Volvo FH. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В общей сложности за период с января по июль 2019 года на российском рынке было реализовано 42,3 тыс. грузовых авто. Причем доля иномарок в этом секторе составила 42%, что в количественном выражении составляет 17,8 тыс. штук.

Лидирует среди моделей грузовиков иностранных брендов в России Volvo FH. За отчетный период было продано 2197 таких авто.

На втором строчке Mercedes-Benz Actros (1732 ед.), на третьей — MAN TGX (1288 ед.). Четвертое и пятое места занимают DAF XF (1176 ед.) и MAN TGS (1101 ед.) соответственно.

Далее в топ-10 иностранных грузовиков России вошли: Scania G (1092 ед.), Volvo FM (1016 ед.), Scania P (946 ед.), Scania R (707 ед.) и Hyundai HD78 (613 ед.).

Напомним, в июле 2019 года объем авторынка новых грузовых машин в России составил 6,6 тыс. единиц, что на 2,3% больше, чем за июль 2018 года.

Читайте также: В первом полугодии КамАЗ сократил продажи грузовых машин